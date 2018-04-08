От животных до целых домов: Лондон уничтожает улики в деле Скрипалей

Посольство РФ в Великобритании отреагировало на статью The Sunday Times, посвященную экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии. В ней говорится, что Скрипалям предложат новые паспорта и жизнь в США, чтобы защитить их от дальнейших покушений.

Российские дипломаты в очередной раз высказали сомнения в том, что расследование инцидента является объективным. Как отмечается в Twitter диппредставительства, Сергей Скрипаль и его дочь – "две жертвы, изолированные от общества и даже от собственной семьи". Что же касается доказательств, то они, от животных до целых домов, уничтожены. Британские СМИ находятся под контролем правительства". "Если у вас нет ничего общего с преступлением, то зачем прятать концы в воду", — задаются вопросом в посольстве РФ в Лондоне.