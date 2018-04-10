После выписки из больницы Юлия Скрипаль продолжит лечение

В окружной больнице в Солсбери подтвердили выписку Юлии Скрипаль, однако отметили, что ее лечение пока не закончено.

"В настоящее время Юлия выписана из окружной больницы Солсбери. Юлия попросила о сохранении конфиденциальности у СМИ, и я хочу повторить эту просьбу. Это не конец ее лечения, но знаменует собой большую веху в нем", — сообщила директор больницы Кристин Бланшард, передает "Интерфакс".

По ее словам, состояние отца Юлии — экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля – также улучшается.

"Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу в должное время", — сообщила директор больницы.

Телерадиокомпания BBC со ссылкой на собственные данные передала, что после выписки из больницы Юлию Скрипаль доставили в "безопасное место".

Выписку россиянки уже прокомментировала ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль. По ее словам, она рада, что Юлия "чувствует себя достаточно хорошо для выписки из больницы". Вместе с тем, женщина выразила опасение, что теперь британская сторона будет настаивать на том, чтобы Юлия попросила предоставить ей убежище, передает ТАСС.

Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что для отравления использовалось вещество А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок". В связи с этим Великобритания обвинила в причастности к инциденту Россию. Москва это категорически отрицает.