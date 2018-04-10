Украинские военные не могут справиться с американским оружием. Советское им ближе

Военнослужащие армии Украины не могут освоить вооружение американского производства. Особенно им не даются артиллерийские радары, но и с вполне обычными бронеавтомобилями Humvee тоже проблем хватает. Нет ни сервисов, ни специалистов, рассказал бывший вице-премьер правительства Украины Роман Бессмертный телеканалу NewsOne.

Он также добавил, что ВСУ гораздо привычнее техника советского производства. Поэтому армия скупает автомобили Ульяновского завода: легковой УАЗ-469, известный в народе под прозвищем "Козел", и микроавтобус УАЗ-452, он же "Буханка".

На этом фоне возникает вопрос, как украинские военные будут обращаться с технологичными противотанковыми ракетными комплексами Javelin. Штаты обещают поставить ВСУ 35 этих ПТРК уже в ближайшее время.