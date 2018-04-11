Юлию Скрипаль перевезли в госпиталь на военной базе

Юлия Скрипаль была доставлена в госпиталь на военной базе.

По данным газеты The Sun, там она будет находиться "ради ее собственной безопасности, а также для наблюдения за ее здоровьем". Издание не уточняет, о какой именно военной базе идет речь, передает РИА Новости.

Накануне директор больницы сообщила, что Юлию Срипаль выписали и перевезли в "безопасное место". Ее отец Сергей все еще проходит лечение.

Между тем ранее один из создателей "Новичка" Вил Мирзаянов заявлял, что этот яд в десятки раз токсичнее, чем любое другое нервно-паралитическое вещество, поэтому шансов выжить у Скрипаля и его дочери нет. А если даже им и повезет, то восстановиться они не смогут никогда. Британский премьер Тереза Мэй также раньше говорила, что Юлия и Сергей могут никогда не поправиться.

Скрипали были отравлены 4 марта в Солсбери, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к их отравлению Скрипалей веществом А-234 российское государство, Москва это категорически отрицает.

Вчера российское посольство в Лондоне потребовало доказательств того, что все действия в отношении Юлии Скрипаль осуществляются с ее согласия. В посольстве подчеркнули, что до сих пор нет информации о здоровье и пожеланиях Юлии, о ее состоянии, а также о том, "выступает ли она от своего имени или за нее говорят британские власти, нарушая ее права".