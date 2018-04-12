ОЗХО передала Великобритании результаты расследования по "делу Скрипалей"

По информации британский СМИ, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершила расследование по делу об отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Результаты переданы в МИД Соединенного Королевства.

Представитель ОЗХО отметил, что организация обратилась к Великобритании с просьбой распространить выводы экспертов среди стран-подписантов Конвенции по запрещению химического оружия, в том числе, России, и обнародовать их в четверг, 12 апреля, в 12:00 по местному времени (14:00 по Москве), передает "Интерфакс".

Причина, по которой результаты расследования были в первую очередь преданы Великобритании, в том, что именно эта страна обратилась с запросом о его проведении. О результатах расследования пока не сообщается.