Отравляющее вещество класса "Новичок" не было смысла применять в Англии в день 4 апреля, когда в Солсбери стоял туман. Вещество обладает высокой гидроуязвимостью – оно неустойчиво во влажной среде. Об этом рассказал Вил Мирзаянов, химик, называющий себя одним из создателей "Новичка". Использовать вещество в условиях влажности "мог только идиот", считает он.

Слова Мирзаянова были ответом на доклад экспертов ОЗХО по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает РИА Новости. В документе сказано, что отравляющее вещество имело высокую чистоту, однако его название и состав не указаны. Эти данные есть лишь в "полном и засекреченном докладе", доступном только для членов ОЗХО.

Лондон заявляет, что Скрипали были отравлены веществом, разработанным в Советском союзе. Это послужило поводом для нападок на Россию. Москва отвергает свою причастность к инциденту в Солсбери и считает, что обвинения – это бездоказательная провокация.