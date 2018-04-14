В Египте на три месяца продлено чрезвычайное положение

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси издал указ, на три месяца продлевающий режим чрезвычайного положения в стране. 13 апреля его опубликовали официальные СМИ страны.

Как уточняется в указе, начиная с часа ночи субботы, 14 апреля 2018 года, во всех частях страны объявляется режим чрезвычайного положения сроком на три месяца.

Согласно указу президента, вооруженные силы и органы полиции наделяются всеми полномочиями для обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом на всей территории страны. На момент действия ЧП в стране за нарушение приказов президента полагается тюремное заключение, передает РИА Новости.

Президент Египта ввел чрезвычайное положение в стране на три месяца в апреле 2017 года после терактов в христианских церквях в городах Александрия и Танта, унесших жизни более 45 человек.