Швейцарская лаборатория отказалась комментировать сведения о химикате BZ

Лаборатория в швейцарском городе Шпиц уклончиво отреагировала на преданные Москвой огласке сведения о том, что в ходе исследования химического вещества по инциденту в Солсбери ее сотрудниками были обнаружены следы химического оружия, стоявшего на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО.

Представители лаборатории сообщили, что не могут в независимой манере комментировать сведения, касающиеся проведенной ею экспертизы, и только Организация по запрещению химического оружия может комментировать это утверждение. При этом в лаборатории подчеркнули, что у них нет сомнений в том, что британская лаборатория Портон-Даун идентифицировала "Новичок". "Портон-Даун, как и Шпиц, — это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить", — говорится в сообщении, размещенном в Twitter.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что независимая экспертиза вещества, использовавшегося в ходе инцидента в Солсбери, обнаружила следы химического оружия, стоявшего на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. "Нам стало известно, что по информации из швейцарского центра радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц, полученной на условиях конфиденциальности, эксперты этого центра 27 марта завершили исследование образцов, которые были направлены им из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые были отобраны по линии ОЗХО на месте происшествия в Солсбери", — цитирует высказывание Сергея Лаврова ТАСС. Министр уточнил, что в пробах были обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия.

В минувший четверг ОЗХО опубликовала отчет по результатам расследования инцидента в Солсбери, в котором подтверждено использование токсичного химического вещества для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом название отравляющего вещества и его происхождение не указывались.