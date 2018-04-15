Лондон готовит новые санкции

Власти Великобритании готовятся в ближайшее время ввести новые финансовые меры против российских бизнесменов в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую прессу, которая, в свою очередь, ссылается на источник в офисе премьер-министра Терезы Мэй. Источник пообещал, что это будут "масштабные действия" против российских олигархов в Великобритании.

Ранее британский премьер пригрозила заморозить государственные счета РФ, если будут найдены доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. По словам Мэй, Национальное криминальное агентство страны продолжит работу по противодействию "серьезным преступникам и коррумпированным элитам", в том числе из России.

В январе текущего года британские государственные органы получили право требовать объяснений происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. В противном случае на собственность может быть наложен арест.

Между тем Британский Центр правительственной связи (GCHQ) и Минобороны страны заявили, что готовы дать "пропорциональный" ответ на возможные кибератаки России против компьютерных сетей в Великобритании.