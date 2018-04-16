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Обмен санкциями 6 минут назад
Совет Госдумы рассмотрит проект контрсанкций в отношении СШАЧитайте нас в Telegram
Сегодня, 16 апреля, Совет Госдумы рассмотрит проект контрсанкций в отношении США и других государств. Он должен утвердить дату первого чтения. Комитет по экономической политике рекомендовал провести его 8 мая. В этом случае депутатам придется на время вернуться из отпуска.
Зампред правительства Аркадий Дворкович в интервью телеканалу "Россия 24" подчеркнул, что нашей стране необходимо иметь в распоряжении инструментарий для ответных действий. Однако пользоваться им нужно с осторожностью. "У нас должен быть арсенал для возможных ответных действий. Этот закон (пока законопроект, если он будет принят, примет силу закона) дает такой инструментарий правительству для осуществления ответных действий при необходимости, — сказал он. – Естественно, мы будем принимать те меры, которые в наших интересах. Мы не будем вредить себе, не будем вводить какие-либо меры, которые могут повредить нашему собственному производству, нашей конкурентоспособности, при этом есть чувствительные сферы, где мы покупаем сейчас продукцию, например — программное обеспечение".
В текущей редакции законопроект предусматривает разрыв торговых отношений и взаимодействия в сфере высоких технологий. Под запрет или ограничения попадают алкоголь, табак, лекарства и сельхозпродукция из США и стран, которые поддерживают антироссийскую политику. То же самое касается поставок оборудования, программного обеспечения и других товаров. Кроме того, депутаты предлагают прекратить сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях, а также в авиастроении. При этом Министерство транспорта тоже готовит ответные меры.
Между тем Америка готовится ввести новые санкции в отношении России. Как заявила постпред США при ООН Никки Хейли, 16 апреля об ограничениях должен объявить министр финансов Стивен Мнучин. В интервью телеканалу CBS она рассказала, что новые меры будут частью американской реакции по сирийскому вопросу. Они затронут только некоторые российские компании. Однако заявление Хейли не подтверждают ни в минфине, ни в совете национальной безопасности. Официальные представители ведомств сообщили агентству, что Белому дому сказать на этот счет пока нечего.
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