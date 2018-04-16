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Фильм "Тренер" 18 минут назад
Британские футболисты сочли фильм "Тренер" очень реалистичным
Москва, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород — в городах, которые летом примут чемпионат мира по футболу, проходят премьерные показы фильма "Тренер". Режиссерский дебют Данилы Козловского уже стал одним из самых обсуждаемых событий этой весны. Картину оценили и игроки Английской Премьер-лиги.
Прародительница футбола, игра в мяч ногами, появилась в Англии еще во время римского завоевания. Некий аналог существовал еще в древнем Китае, но современный футбол — это правила и нормы, установленные именно в Англии. Здесь — старейший футбольный клуб, первая в мире национальная сборная и национальный чемпионат. Видимо, поэтому создатели фильма "Тренер" хотели показать его и в Англии, чтобы на родине футбола увидели: в России есть, на что посмотреть. А зритель — самый взыскательный, какого только можно представить.
Эден Азар, Давид Луис, Сесар Аспиликуэта — это лишь несколько имен из целого списка футболистов "Челси", которые пришли на показ во главе со своим капитаном Гари Кэйхиллом. Режиссер Данила Козловский смог ответить на вопрос, почему люди по всему миру любят этот вид спорта, — таково мнение звезд Английской Премьер-лиги.
"Классное кино, показывает правильный путь к спорту, к футболу, поэтому мне очень понравилось", — говорит защитник ФК "Челси" Давид Луис.
"Да, фильм очень реалистичный. Очень похоже на то, как мы себя чувствуем когда играем", — добавляет защитник ФК "Челси" Гэри Кэйхилл.
Перед премьерой своей дебютной режиссерской работы опытный актер заметно нервничает. "Волнительно" — это уже не то слово, я почему-то полагал, что когда уже все сделано, ты перестанешь нервничать, — признается заслуженный артист России Данила Козловский. — Даже на сцене еще можно что-то поменять на премьере, а все-таки здесь уже все готово. Я теперь могу свою жизнь разделать на "до работы над "Тренером" и "после".
И это не художественное преувеличение. Впервые Козловский — и исполнитель главной роли, и режиссер, и продюсер и даже соавтор сценария.
Так наш футбол еще не показывали. Зрителя буквально затаскивают прямо в кадр — на российские стадионы. Появляется красавец Краснодар, а также московский стадион "Открытие", он вскоре примет матчи чемпионата мира по футболу.
"Я жду чемпионата мира в России, очень надеюсь на него попасть", — говорит защитник ФК "Челси" Гэри Кэйхилл.
Мечта любого режиссера — стереть грань между залом и экраном. И "Тренеру" Козловского это удалось.
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