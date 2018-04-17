G7 ждет "срочного ответа" от России по делу Скрипалей

У "Большой семерки" есть вопросы к России. Главы МИД стран этой организации требуют от Москвы "срочного ответа" по инциденту в Солсбери, то есть по отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В частности, в заявлении говорится, что Россия "в соответствии с международными обязательствами должна полностью раскрыть ОЗХО программу производства нервно-паралитического вещества", которым были отравлены Скрипали. Хотя Москва уже неоднократно заявляла, что к производству этого вещества не имеет никакого отношения, напоминает телеканал "Россия 24".