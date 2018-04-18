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Арктика 22 минуты назад
Арктические промыслы: проблемы и потенциал развития
17 апреля состоялось заседание Дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики "ПОРА", посвященное народным промыслам как ресурсу социально-экономического развития территорий Арктической зоны России. Модератором встречи выступил эксперт по инновационному развитию "ПОРА" Сергей Майоров.
Понятие историко-культурного наследия многогранно и многофакторно: это и материал для брендинга регионов и продукции, и повод для событийных мероприятий, и ресурс для развития туризма и образовательных технологий в учебных заведениях.
Советник заместителя губернатора Архангельской области — руководителя представительства Архангельской области при правительстве РФ Алексей Алтынцев рассказал о том, что поддержка народных промыслов необходима не только для коренных и малочисленных народов Севера, но и для Русского Севера. Народные промыслы — не мертвая, но очень хрупкая отрасль, которая может быстро и безвозвратно потухнуть без поддержки государства.
В представительстве также обеспокоены состоянием историко-культурных объектов, особенно объектов деревянного зодчества, которые сохраняются хуже каменных. Чиновник выступил с предложением сохранять объекты в местах их постройки для поддержания жизнедеятельности поселений и туристического потенциала, а также напомнил о важности привлечения бизнеса к развитию туризма.
Эксперт творческой группы "Музейные решения" Александр Артамонов сообщил о музеефикации народных промыслов и обратил внимание на необходимость совместных усилий в области продвижения сувенирной продукции и обмена опытом. Исполнительный директор фонда "Зур Арт" Альфия Амирова рассказала о проектах с привлечением мастеров декоративно-прикладного искусства. Бренд-стратег компании "Point. Точка развития" Наталья Рыбальченко поделилась опытом использования народных образов при формировании бренда территорий. Директор арктического фестиваля "Териберка. Новая жизнь" Александр Пряников поделился мнением о том, что развитие народных промыслов является одним из факторов устойчивого развития, поскольку объединяет людей, дает возможность работать и зарабатывать.
Заместитель постоянного представителя Республики Карелия при президенте РФ Наталья Беляева рассказала о том, что развитию традиционных ремесел мешает несколько факторов. Первый из них – это наличие на рынке дешевой поддельной продукции. Второй — по сравнению с прошлым, когда товары народных промыслов активно использовались в быту, сейчас они представлены только как сувениры. Чиновница выступила с предложением организации познавательных туристических маршрутов, в ходе которых можно было бы обучиться народным промыслам.
Координатор по СМИ "ПОРА" Марина Горецкая рассказала о важности формирования правильного отношения у детей к своим истокам и привела пример реального опыта работы с воспитанниками детских домов по созданию различных национальных костюмов для кукол и росписи матрешек.
Координатор программ "ПОРА" Александр Стоцкий рассказал о нише, которую можно занять в сфере народных ремесел, — это переработка шкур северных оленей. Этим уже успешно занимаются в Финляндии, в то время как в российской Арктике шкуры просто выбрасываются в тундру. Переработка шкур — это и заработок, и новые рабочие места и, конечно же, экология.
Модератор Сергей Майоров призвал участников консолидировать усилия по подготовке резолюции заседания дискуссионного клуба.
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