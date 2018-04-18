Тема:

Арктика 22 минуты назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
18 апреля 201816:03

Арктические промыслы: проблемы и потенциал развития

Сергей Карпухин

17 апреля состоялось заседание Дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики "ПОРА", посвященное народным промыслам как ресурсу социально-экономического развития территорий Арктической зоны России. Модератором встречи выступил эксперт по инновационному развитию "ПОРА" Сергей Майоров.

Понятие историко-культурного наследия многогранно и многофакторно: это и материал для брендинга регионов и продукции, и повод для событийных мероприятий, и ресурс для развития туризма и образовательных технологий в учебных заведениях.

Советник заместителя губернатора Архангельской области — руководителя представительства Архангельской области при правительстве РФ Алексей Алтынцев рассказал о том, что поддержка народных промыслов необходима не только для коренных и малочисленных народов Севера, но и для Русского Севера. Народные промыслы — не мертвая, но очень хрупкая отрасль, которая может быстро и безвозвратно потухнуть без поддержки государства.

В представительстве также обеспокоены состоянием историко-культурных объектов, особенно объектов деревянного зодчества, которые сохраняются хуже каменных. Чиновник выступил с предложением сохранять объекты в местах их постройки для поддержания жизнедеятельности поселений и туристического потенциала, а также напомнил о важности привлечения бизнеса к развитию туризма.

Эксперт творческой группы "Музейные решения" Александр Артамонов сообщил о музеефикации народных промыслов и обратил внимание на необходимость совместных усилий в области продвижения сувенирной продукции и обмена опытом. Исполнительный директор фонда "Зур Арт" Альфия Амирова рассказала о проектах с привлечением мастеров декоративно-прикладного искусства. Бренд-стратег компании "Point. Точка развития" Наталья Рыбальченко поделилась опытом использования народных образов при формировании бренда территорий. Директор арктического фестиваля "Териберка. Новая жизнь" Александр Пряников поделился мнением о том, что развитие народных промыслов является одним из факторов устойчивого развития, поскольку объединяет людей, дает возможность работать и зарабатывать.

Заместитель постоянного представителя Республики Карелия при президенте РФ Наталья Беляева рассказала о том, что развитию традиционных ремесел мешает несколько факторов. Первый из них – это наличие на рынке дешевой поддельной продукции. Второй — по сравнению с прошлым, когда товары народных промыслов активно использовались в быту, сейчас они представлены только как сувениры. Чиновница выступила с предложением организации познавательных туристических маршрутов, в ходе которых можно было бы обучиться народным промыслам.

Координатор по СМИ "ПОРА" Марина Горецкая рассказала о важности формирования правильного отношения у детей к своим истокам и привела пример реального опыта работы с воспитанниками детских домов по созданию различных национальных костюмов для кукол и росписи матрешек.

Координатор программ "ПОРА" Александр Стоцкий рассказал о нише, которую можно занять в сфере народных ремесел, — это переработка шкур северных оленей. Этим уже успешно занимаются в Финляндии, в то время как в российской Арктике шкуры просто выбрасываются в тундру. Переработка шкур — это и заработок, и новые рабочие места и, конечно же, экология.

Модератор Сергей Майоров призвал участников консолидировать усилия по подготовке резолюции заседания дискуссионного клуба.

Ранее по теме

Сейчас

15:07

На Новом Арбате провалился грунт

14:13

За акцию у здания ФСБ Алехина получила 100 часов работ

13:58

Неисправный состав парализовал 6 станций питерского метро

13:36

Преступники избили главу оборонной корпорации и ограбили его дом

13:22

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за недомогания семьи с ребенком

13:04

В Новосибирской области столкнулись два товарняка

12:45

Музеи Кремля остановили онлайн-продажи билетов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Стерлитамак: учительница встала между обезумевшим подростком и его одноклассниками

Стерлитамак: учительница встала между обезумевшим подростком и его одноклассниками

52 минуты назад
Британский Ofcom начал 7 новых расследований против Russia Today

Британский Ofcom начал 7 новых расследований против Russia Today

23 минуты назад
У "Боинга" в воздухе взорвался двигатель: пассажирку засосало в иллюминатор

У "Боинга" в воздухе взорвался двигатель: пассажирку засосало в иллюминатор

1 час назад
Дело Скрипаля: Лондон ответит Москве до 23 апреля

Дело Скрипаля: Лондон ответит Москве до 23 апреля

1 час назад
В московском детсаду детей напоили "Уайт-спиритом"

В московском детсаду детей напоили "Уайт-спиритом"

2 часа назад
На Новом Арбате провалился грунт

На Новом Арбате провалился грунт

1 час назад
11 вещей, вызывающих раковые заболевания

11 вещей, вызывающих раковые заболевания

4 часа назад
Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

16.04.2018 08:35
Пищевое отравление: 8 продуктов, которых стоит избегать

Пищевое отравление: 8 продуктов, которых стоит избегать

6 часов назад
Новый российский летающий танкер завершил очередной этап испытаний

Новый российский летающий танкер завершил очередной этап испытаний

23 минуты назад
Трамп назвал "скользкого Коми" худшим директором ФБР в истории

Трамп назвал "скользкого Коми" худшим директором ФБР в истории

25 минут назад
Запах гари в Москве могло вызвать сжигание "порубочных остатков" в Подмосковье

Запах гари в Москве могло вызвать сжигание "порубочных остатков" в Подмосковье

33 минуты назад
Татьяна Васильева рассказала, как не надо любить мужчин

Татьяна Васильева рассказала, как не надо любить мужчин

55 минут назад
На дне океана обнаружен самый неудачный "роддом"

На дне океана обнаружен самый неудачный "роддом"

58 минут назад
Десятки бронемашин, самолетов и вертолетов получили российские военные с начала 2018 года

Десятки бронемашин, самолетов и вертолетов получили российские военные с начала 2018 года

1 час назад
Под Тверью почтальон с пенсиями отбилась от грабителей с ломиком

Под Тверью почтальон с пенсиями отбилась от грабителей с ломиком

1 час назад
Борьба Роскомнадзора с Telegram парализовала работу дилеров Volvo

Борьба Роскомнадзора с Telegram парализовала работу дилеров Volvo

1 час назад
За акцию у здания ФСБ Алехина получила 100 часов работ

За акцию у здания ФСБ Алехина получила 100 часов работ

1 час назад
Немецкий школьник нашёл тысячелетний клад с сотнями серебряных монет

Немецкий школьник нашёл тысячелетний клад с сотнями серебряных монет

2 часа назад
Блёданс о пчелиной атаке в самолете: они бы напали на пилотов и доели пассажиров

Блёданс о пчелиной атаке в самолете: они бы напали на пилотов и доели пассажиров

2 часа назад
Коллапс в питерском метро: неисправный состав парализовал 6 станций

Коллапс в питерском метро: неисправный состав парализовал 6 станций

2 часа назад
Преступники избили и связали главу оборонной корпорации, чтобы ограбить его дом

Преступники избили и связали главу оборонной корпорации, чтобы ограбить его дом

2 часа назад
Названы сроки выхода самой быстрой версии Kia Ceed

Названы сроки выхода самой быстрой версии Kia Ceed

2 часа назад
Самолет экстренно сел в Волгограде из-за недомогания семьи с ребенком

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за недомогания семьи с ребенком

2 часа назад
Апрельский дождь принес в столицу похолодание: надолго ли?

Апрельский дождь принес в столицу похолодание: надолго ли?

2 часа назад
Блокировка "одного из сервисов" остановила онлайн-продажи билетов в Кремль

Блокировка "одного из сервисов" остановила онлайн-продажи билетов в Кремль

3 часа назад
Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру

Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру

3 часа назад
Отец не успел догнать надувной замок, в котором улетела его 7-летняя дочь

Отец не успел догнать надувной замок, в котором улетела его 7-летняя дочь

3 часа назад
Песков: Путин в курсе ситуации вокруг Telegram

Песков: Путин в курсе ситуации вокруг Telegram

3 часа назад
Компания Alibaba займется разработкой беспилотников

Компания Alibaba займется разработкой беспилотников

3 часа назад
Чемпионат мира-2018. Стартовал заключительный этап продаж билетов

Чемпионат мира-2018. Стартовал заключительный этап продаж билетов

4 часа назад
На заброшенной столичной стройке нашли человеческое туловище

На заброшенной столичной стройке нашли человеческое туловище

4 часа назад
Система распознавания лиц ловит преступников в московском метро

Система распознавания лиц ловит преступников в московском метро

4 часа назад
Lexus почти полностью рассекретил новое поколение седана ES

Lexus почти полностью рассекретил новое поколение седана ES

4 часа назад
Улучшенный природный фермент спасёт мир от термопластика

Улучшенный природный фермент спасёт мир от термопластика

5 часов назад
Овечкин сыграл 100 матчей в плей-офф НХЛ, повторив рекорд "Вашингтона"

Овечкин сыграл 100 матчей в плей-офф НХЛ, повторив рекорд "Вашингтона"

5 часов назад
Экс-замдиректора ФСИН обвинили в злоупотреблениях при строительстве СИЗО в Крыму

Экс-замдиректора ФСИН обвинили в злоупотреблениях при строительстве СИЗО в Крыму

5 часов назад
Краш-тест прототипа "Кортеж" прошел удачно

Краш-тест прототипа "Кортеж" прошел удачно

6 часов назад
Преступления Талибана заставили человечество создать виртуальный музей

Преступления Талибана заставили человечество создать виртуальный музей

6 часов назад
Создатели Барби удивили пользователей Twitter, назвав ее фамилию спустя 60 лет

Создатели Барби удивили пользователей Twitter, назвав ее фамилию спустя 60 лет

6 часов назад
Украинские моряки пригрозили возвращением в Крым из-за "квартирного вопроса"

Украинские моряки пригрозили возвращением в Крым из-за "квартирного вопроса"

6 часов назад
Власти китайского Хайнаня отменяют визы для туристов из 59 стран

Власти китайского Хайнаня отменяют визы для туристов из 59 стран

7 часов назад
60 минут. Отложенные санкции США

60 минут. Отложенные санкции США

19 часов назад
1 041
В Сети появился новый трейлер к фильму "Т-34"

В Сети появился новый трейлер к фильму "Т-34"

17.04.2018 11:45
Британские футболисты сочли фильм "Тренер" очень реалистичным

Британские футболисты сочли фильм "Тренер" очень реалистичным

16.04.2018 21:30
Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

16.04.2018 16:28
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

16.04.2018 10:00
Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

13.04.2018 20:58