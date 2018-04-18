Подарок к вековому юбилею: как отреставрируют "Архангельское"?

В усадьбе "Архангельское" — масштабные преобразования. Дворцово-парковый ансамбль, подмосковный Версаль, готовится отметить 100-летие музейной деятельности. В имении князей Юсуповых еще точнее воссоздадут атмосферу XIX века. А чтобы как можно больше гостей могли ее ощутить, усовершенствуют транспортную инфраструктуру.

Подмосковный Версаль, уникальный памятник архитектуры, усадьба "Архангельское" готовится к столетию своей музейной истории. В 2019 году завершится масштабная реставрация. Дворцово-парковый комплекс предстанет в том виде, каким он был при Юсуповых.

На пресс-конференции представили план восстановления зданий и развития территории. Отреставрируют малый дворец "Каприз", где располагалась старинная библиотека, восстановят колоннаду, усыпальницу Юсуповых. Откроют западный флигель главного дворца — там разместят картинную галерею. В запасниках усадьбы — больше 400 полотен западноевропейских мастеров из коллекции Николая Юсупова.

"В 1918 году был принят декрет, в 1919 году музей был открыт для посещения. И с этого времени здесь все вещи остались на положенных местах. Здесь мы даем качественный культурный, художественный, музейный слепок, реальный слепок того, что было когда-то", — говорит директор музея-усадьбы "Архангельское" Вадим Задорожный.

Усадьба станет доступнее и ближе — автобусы будут ходить чаще. Воссоздадут оранжерею с цветниками и аптекарским огородом — в XIX веке здесь было шесть таких оранжерей. Освоят новые парковые пространства — откроется императорская аллея, она была парадным въездом. А в заброшенной водонапорной башне устроят кафе.

"Наша задача была — сделать мастер-план, то есть, это такой главный, даже основополагающий документ, который говорит о том, как будет развиваться территория во времени, в пространстве. Это большая территория — это же около 600 гектаров на самом деле кроме самой усадьбы", — говорит архитектор Олег Шапиро.

Уникальный ансамбль парковой скульптуры также отправят на реставрацию. Бюсты античных богов и фигуры собак старинной венгерской породы больше двухсот лет украшали террасы. Подпорную стену, которая разрушается последние годы, укрепят.

"У нас немного таких усадеб, которые подвержены сейчас таким реставрационным работам, такому отношению у нас в стране. В 2019 год мы ждем некого понимания, которое, вероятно, потом будем транслировать на другие усадьбы подобного типа", — говорит директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Владимир Цветнов.

После завершения реставрации в восточном флигеле дворца откроется выставка, посвященная истории рода Юсуповых, создателей усадьбы. Старинные книги, фотографии, документы, письма и личные вещи, среди которых — молитвенник Зинаиды Юсуповой, последней владелицы "Архангельского".