Великобритания хочет закрыть Russia Today из-за дела Скрипалей

Власти Великобритании обвинили телеканал Russia Today в предвзятости при освещении дела Скрипалей и сразу же пригрозили отозвать лицензию.

Ни одного нарушения со стороны Russia Today за последние полтора года. Это данные, предоставленные британским медиарегулятором Ofcom. А сейчас сразу семь отдельных расследований в отношении телеканала: медиарегулятор усмотрел нарушение принципа объективности при освещении дела об отравлении Скрипалей.

"Мы политику канала не меняли, мы освещали дело Скрипалей значительно объективнее, чем все другие СМИ. И это легко можно проверить, — утверждает главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. — При этом сам Ofcom сам написал, что вообще-то наш канал следует правилам этого регулятора и не нарушает их".

Всего с 2012 года Ofcom зафиксировал 15 незначительных нарушений со стороны RT. Это стандартный для Европы показатель. Для сравнения: у британского Sky News за аналогичный период 10 нарушений. Но интересно не количество, а тематика: все нарушения, зафиксированные Ofcom, касаются исключительно международной политики. При этом значительное внимание на RT всегда уделяли и вопросам внутренней политики Великобритании. На канале зачастую предоставляли и предоставляют информационную площадку для тех британских политиков, которых редко можно увидеть на BBC или Sky News.

"Они поняли, что RT, который поднимает эти проблемы и освещает, то что британская прессе старается не освещать, — это канал враждебный. Он заставляет людей обращать внимание на внутренние проблемы и смещает британскую политику с геополитической игры к социальным и экономическим трудностям", — говорит Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений.

О всех возможных последствиях Ofcom предупредил сразу же, как только открыл семь новых дел: "В зависимости от серьезности нарушения мы можем опубликовать данные о нарушении, потребовать вещателя объявить о решении регулятора в эфире и/или наложить финансовые взыскания. Также мы можем принять решение об отзыве лицензии на вещание".

Ранее Ofcom публиковал официальное предупреждение, в котором открыто связывал отзыв лицензии у Russia Today с итогами расследования дела Скрипалей. При этом первостепенное внимание уделялось не содержанию сюжетов, а источникам финансирования канала.

Указывается, что RT – пророссийский канал, а Россия, вполне вероятно, незаконно применила силу на территории Великобритании. Следовательно, деятельность канала на территории королевства может не соответствовать принятым нормам.

"Нас мало удивляет такой ход событий, потому что с самого начала было очевидно, что дело Скрипалей имеет целью, в частности, избавиться и от нас", — утверждает Маргарита Симоньян.

Прокомментировали ситуацию в Совете Федерации. "Мы предоставляем права и возможности для иностранных журналистов и иностранных СМИ ровно такие, какие права и возможности есть у наших журналистов в их странах. Поэтому мы зеркально ответили на то, что творили в США. И так же поступим, если в какой-либо другой стране в отношении наших СМИ будут предприняты недопустимые меры административного воздействия", — говорит Андрей Климов, заместитель председателя комитета по международным делам.

По официальным данным регулятора Ofcom, за прошлый год аудитория телеканала RT в Великобритании составила 540 тысяч зрителей в неделю. Это всего около одного процента взрослого населения королевства. В случае если этому одному проценту придется переключить телевизор на другую кнопку, в России могут закрыть все без исключения британские СМИ. Ответ будет симметричным по сути, но гораздо более ощутимым по последствиям.