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Лесные пожары 37 минут назад

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19 апреля 201807:19

Лесные пожары в Приамурье: спасатели отстояли Хинганский заповедник

На Дальнем Востоке продолжают бушевать лесные пожары. Почти 90 процентов из них — в Приамурье, там обнаружено 16 очагов. Их общая площадь составила свыше 70 тысяч гектаров.

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Накануне удалось локализовать возгорание в Хинганском заповеднике, как раз недалеко от места обитания знаменитой тигрицы Илоны, которую пересилили сюда всего три года назад. Пожар тушат уже двое суток, однако местные власти говорят, что угрозы жизни краснокнижного хищника нет, сообщает телеканал "Россия 24".

Кроме того, горят леса в Забайкалье, Приморье и на территории Еврейской области. Всего в тушении занято более двух тысяч человек, в том числе парашютисты-десантники Авиалесохраны. Их перебрасывают в самые опасные районы. Работают почти 400 единиц спецтехники и четыре воздушных судна.

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