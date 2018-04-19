Песков ответил на предложение Клименко извиниться за Роскомнадзор

Возможность извинений и компенсаций владельцам сервисов, которые пострадали от проходящей блокировки мессенджера Telegram, зависит от того, насколько провайдеры признают ответственность за нарушение работы того или иного сервиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, поддерживают ли в Кремле позицию советника президента по Интернету Германа Клименко – он предлагал извиниться за действия Роскомнадзора перед владельцами пострадавших сервисов и компенсировать им убытки.

Песков добавил, что блокировка Telegram не должна приводить к сбоям в работе других сервисов.

"Безусловно, выпадения из рабочего поля каких-то сервисов не должно быть, поэтому в каждом конкретном случае нужно предпринимать предусмотренное законодательством действие", — сказал он.

Также пресс-секретарь главы государства уточнил, что более подробный комментарий по этому поводу может дать Роскомнадзор.

Ранее Клименко в эфире НТВ признал, что проблемы возникли из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram и выразил надежду, что в дальнейшем ведомство будет действовать "более аккуратно".

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в связи с отказом передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.