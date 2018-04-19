В Европе начали продавать еду из червей

В испанских супермаркетах сети Carrefour появились продукты, сделанные из червей и кузнечиков. Производители говорят, что закуски из насекомых и беспозвоночных богаты витамины и экологичны. Стоит такая еда, однако, недешево – 500 евро за килограмм, сообщает El Mundo.

Европейским гражданам предлагают попробовать "мучных червей с чесноком и зеленью", "шоколадные батончики с молотыми кузнечиками и инжиром", "червей буффало с соусом чили", "сверчков-барбекю с дымком". Еду из насекомых производят во Франции, постепенно распространяя по всем странам ЕС.

В настоящий момент в продажу поступили 10 подобных продуктов. Производители утверждают, что их еда богата железом, кислотами омега-3 и омега-6, витаминами B1, B2 и B3. Кроме того, по словам французов, при производстве "насекомых продуктов" выделяется на 99 процентов меньше вредных выбросов по сравнению с мясной промышленностью.

Еда из насекомых продается упаковками по 14 граммов. Стоит такая закуска 7 евро. Энергетические батончики с кузнечиками несколько дешевле, они стоят по два евро за штуку.

Журналисты утверждают, что закуски из насекомых напоминают чипсы и семечки. Другие дегустаторы говорят, что есть сверчков – все равно, что питаться воздухом. Третьи отмечают сильное послевкусие таких продуктов, которое может прийтись по вкусу не всем.

Согласно прогнозам ООН, к 2050 году, когда на планете будет 9 миллиардов человек, людям придется потреблять насекомых в больших количествах.