Пушков назвал комичным заявление Порошенко на тему истории Украины

Украинский лидер создает комическую историю страны. Причем, чем дальше, тем комичнее. Так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал очередное громкое заявление Петра Порошенко.

Альтернативную версию создания Москвы глава Украины представил накануне в Верховной раде. Так и сказал: "Это было решение киевских князей, причем опрометчивое". Апеллируя к школьному курсу истории, Алексей Пушков напомнил, что никакого отношения к Украине основатели российской столицы не имели.

Порошенко создает комическую историю Украины — и чем дальше, тем комичнее. Киевские князья не имели отношения к основанию Москвы. Более того: они не имели отношения и к Украине, поскольку ни страны такой не было тогда,ни самого понятия. И уж Порошенко точно не их наследник. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 апреля 2018 г.

Мало того, тогда и страны такой не было. Впрочем, для Порошенко это не первая попытка переписать историю, напоминает телеканал "Россия 24". Как-то он уже обвинял Россию в попытке "похитить" княжну Анну Ярославну, а "Русскую правду" называл первым сводом законов Киевской Руси.