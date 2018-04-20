Американские демократы подали в суд на Россию и Трампа

На Россию подали в суд в США. Иск подан в окружной суд Манхэттена. В соответчиках у России команда Дональда Трампа и WikiLeaks. Иск — многомиллионный. Его подал Национальный комитет Демократической партии США.

Представители демпартии США теперь в суде попытаются доказать, что партия проиграла не из-за собственных ошибок, а в результате сговора, в который вступили сотрудники предвыборного штаба Трампа, российская военная разведка (ГРУ). Они якобы, поясняет суть иска "Интерфакс", решили вместе навредить кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон, взломав сервера демпартии и распространив полученные материалы.

Выставленные в иске деньги требуются для того, чтобы возместить демпартии понесенный от хакерских атак ущерб, пояснил председатель Национального комитета Демократической партии США Томас Перес.

Расследование о вероятном вмешательстве России в ноябрьские выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Трампа с Москвой, проводит специальный прокурор США Роберт Мюллер. Правда, пока гора родила мышь.

Москва обвинения во вмешательстве в американские выборы категорически опровергает.