Москва считает, что Сергея и Юлию Скрипаль - похитили

У России есть основания считать исчезновение Сергея и Юлии Скрипаль похищением, а операцию по дезинфекции Солсбери — уничтожением улик. Об этом сегодня рассказал журналистам наш посол в Британии Александр Яковенко. Накануне он направил новую ноту в Форин-офис — с требованием обеспечить доступ российских медиков к Юлии Скрипаль. И снова не получил ответа.

Жизнь в английском Солсбери надолго отравлена так называемым делом Скрипалей. Британское правительство подбросило очередной повод для беспокойства. Главный научный советник департамента по охране окружающей среды Иен Бойд заявил, что в отдельных точках города по-прежнему могут находиться смертельные дозы отравляющего вещества.

Это значит, что Солсбери нуждается в основательной зачистке. Уже объявлено, что она будет проходить в тех местах, где побывали в день предполагаемого отравления Скрипали. До этого власти предлагали пройти дезинфекцию всем, кто обедал в ресторане или выпивал в пабе рядом с бывшим полковником. Но поскольку кроме Скрипалей и одного полицейского, никто в итоге не отравился, местные жители относятся к грозным предупреждениям чиновников философски.

У правительственных сообщений, возможно, есть еще один подтекст. Доказать удивительную живучесть и опасность якобы примененной в Солсбери отравы.

Дело в том, что российские эксперты, изучив доступные материалы, удивились кристальной чистоте отравляющего вещества в крови Скрипалей, забор которой проводился спустя несколько недель после предполагаемого отравления. Возникли подозрения, а не было ли оно добавлено после в уже взятые пробы.

Во всяком случае, известно, что эксперты Организации по запрещению химического оружия, приглашенные в Солсбери, находились здесь под плотным контролем и получали образцы для анализа от британской стороны.

На пресс-конференции в посольстве России сегодня в очередной раз был поднят вопрос о том, что Лондон уже больше месяца отказывается предоставить российским дипломатам возможность лично встретиться с Юлией Скрипаль, предлагая читать то, что пишут якобы от ее имени сотрудники Скотланд-Ярда.

Идя на явные нарушения своих международных обязательств, в ответ на все призывы из Москвы, Лондон упорно уклоняется от диалога.

Прежде всего, Россия рассчитывает получить первичные результаты анализов, проведенных в Солсбери по горячим следам.

Для того, чтобы ответить на заданные российским экспертами вопросы, которые были направлены неделю назад через Организацию по запрещению химического оружия, у Великобритании по действующим правилам, осталось всего три дня. Пока никаких материалов от Лондона не получено.

Полная закрытость британских властей пока говорит лишь о том, что им, видимо, есть что скрывать. Именно британское правительство вывело инцидент в Солсбери на уровень международных организаций, таких как ОЗХО. И свои обязательства перед ними Лондон должен исполнять.