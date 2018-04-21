Пхеньян останавливает ядерные и ракетные испытания

По информации южнокорейского агентства Ренхап, ссылающегося на сообщение северокорейского агентства ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен ЫН объявил, что Северная Корея останавливает ядерные и ракетные испытания, а ядерный полигон на севере страны прекратит работу.

"Начиная с 21 апреля, КНДР остановит ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Север закроет испытательный ядерный полигон в северной части страны, чтобы подтвердить обещание приостановить ядерные испытания", — цитирует высказывание Ким Чен Ына ТАСС.

Также северокорейский лидер заявил, что КНДР в соответствии с новой стратегией развития социалистической экономики, предусматривающей отказ от проведения ядерных испытаний и запусков баллистических ракет, не будет передавать другим странам ядерное оружие и технологии. "Мы никогда не будем использовать ядерное оружие, если против нашей страны не будет ядерных угроз или провокаций. В любом случае мы не будем передавать ядерное оружие и технологии другим странам. Мы сосредоточим все усилия на создании сильной социалистической экономики и мобилизации людских и материальных ресурсов страны, чтобы резко повысить уровень жизни людей", — подчеркнул он.

Решение о новой стратегии развития экономики КНДР было принято в пятницу, 20 апреля, в ходе пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи. Пхеньян пошел на такой шаг в преддверии саммитов Ким Чен Ына с лидерами Южной Кореи и США, передает "Интерфакс".