Премьер Японии приветствовал решение КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приветствовал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет. "Этот шаг Северной Кореи, безусловно, в положительном направлении, и мы приветствуем его. Однако важно уделить пристальное внимание тому, будет ли это полная и необратимая денуклеаризация. Я намерен пристально за этим наблюдать", — подчеркнул он.

Как сообщалось, накануне КНДР провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний и сосредоточившись исключительно на развитии экономики страны, напоминает РИА Новости.

В соответствии с постановлением состоявшегося 20 апреля в Пхеньяне пленума ЦК Трудовой партии Кореи, с 21 апреля текущего года Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон на севере страны. Как результат, Северная Корея присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое признает важной частью глобального ядерного разоружения. В то же время, КНДР собирается сохранить имеющийся у нее ядерный потенциал.