Трамп: заявление Ким Чен Ына - прогресс для КНДР и всего мира

"Прогрессом для всех" назвал американский президент Дональд Трамп заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о прекращении ядерных и ракетных испытаний, а также о закрытии ядерного полигона на севере КНДР. Об этом президент США традиционно написал в "Твиттере".

A message from Kim Jong Un: “North Korea will stop nuclear tests and launches of intercontinental ballistic missiles.”

Also will “Shut down a nuclear test site in the country’s Northern Side to prove the vow to suspend nuclear tests.” Progress being made for all!