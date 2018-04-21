Трамп: заявление Ким Чен Ына - прогресс для КНДР и всего мира

"Прогрессом для всех" назвал американский президент Дональд Трамп заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о прекращении ядерных и ракетных испытаний, а также о закрытии ядерного полигона на севере КНДР. Об этом президент США традиционно написал в "Твиттере".

A message from Kim Jong Un: “North Korea will stop nuclear tests and launches of intercontinental ballistic missiles.”

Also will “Shut down a nuclear test site in the country’s Northern Side to prove the vow to suspend nuclear tests.” Progress being made for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 апреля 2018 г.



До этого Трамп уже писал в своем микроблоге, что считает "очень хорошей новостью для КНДР и всего мира" информацию о решении КНДР приостановить испытания ядерного оружия. Президент США добавил также, что с нетерпением ждет встречи с северокорейским лидером. Саммит глав США и КНДР может состояться уже в ближайшие недели.

По сообщению северокорейского агентства ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен ЫН объявил, что Северная Корея с 21 апреля останавливает ядерные и ракетные испытания, а ядерный полигон на севере страны прекратит работу. Также северокорейский лидер пообещал, что КНДР не будет передавать ядерное оружие и технологии другим странам.