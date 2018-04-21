Самойлова сделает свой наряд частью декорации "Евровидения"

Певица Юлия Самойлова рассказала о платье, в котором будет представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2018" в Лиссабоне. По ее словам, основное платье, в котором она выступит в своем номере, создано дизайнером Анастасией Задориной и "будет очень интересным".

"Оно будет не просто нарядом, а частью декорации", — сказала Самойлова в ходе прямой трансляции в соцсети "ВКонтакте".

Конкурс "Евровидение" в нынешнем году впервые пройдет в Португалии, передает РИА Новости. Местом его проведения станет арена Parque das Nacoes в Лиссабоне. Первый полуфинал намечен на 8 мая, второй — на 10 мая, финал — на 12 мая. Юлия Самойлова представит Россию под шестым номером во втором полуфинале с песней I Won't Break ("Я не сломаюсь").



По словам Самойловой, она очень загружена, готовясь к конкурсу: дома хватает времени только на сон и завтрак, "и уже в девять-десять часов уезжаем на репетиции". По словам продюсера Юрия Аксюты, в выступлении на "Евровидении" Юлии помогут три бэк-вокалиста — двое мужчин и одна женщина, и два танцора — мальчик и девочка 14-16 лет.

Над новой песней Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад — Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. При этом, по словам Самойловой, клип на песню, с которой ей предстоит выступать на конкурсе, не очень ей понравился. "На стадии задумки я надумала себе кучу всего. И это тот случай, когда ожидания и реальность не совпадают, когда нафантазировала кучу всего, но это уже не столь важно", — пояснила певица.

В свою очередь, Юрий Аксюта пояснил, что клип выполнял не художественную, а практическую функцию: режиссеру "специально ставили задачу, чтобы зритель запомнил Юлино лицо".

Юлия Самойлова должна была представлять Россию на "Евровидении" в Киеве в прошлом году с песней Flame Is Burning, но сделать это оказалось невозможно: Служба безопасности Украины запретила российской певице въезд на украинскую территорию на три года из-за ее выступления в российском же Крыму. В конкурсе в Киеве победил португалец Салвадор Собрал.