В отравлении Скрипалей подозревают "агента ФСБ" Гордона

Британская полиция подозревает бывшего агента ФСБ, работавшего под псевдонимом "Гордон", в причастности к попытке отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в начале марта. Об этом пишет британский таблоид The Sunday People.

По данным издания, этот 54-летний "экс-агент ФСБ", предположительно, использовал вымышленное имя "Михаил Савицкис" и еще два псевдонима. Полиция не исключает, что он уже вернулся из Великобритании в Россию. В целом, по версии полиции, за отравлением Скрипалей стояла группа из шести человек.

Имя Гордона-Савицкиса сообщил полицейским на этой неделе 59-летний перебежчик из КГБ Борис Карпичков, пишет британское издание. Его допрос в Лондоне длился почти пять часов. По словам Карпичкова, он и Савицкис вместе работали в качестве сотрудников ФСБ в Риге в начале 1990-х годов — тот был его подчиненным.

Ранее британская The Daily Telegraph писала, что полиция и разведка Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей. Представители британских властей считают, что покушение на Скрипалей выполнила ударная группа, контролируемая российским правительством. Дело против подозреваемых пытается выстроить контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда, передает РИА Новости. Однако члены группы, по мнению британской стороны, уже вернулись в Россию.

По утверждению Лондона, к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. В Москве это категорически отрицают. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что вещество, которое на Западе называют "Новичок" и которое предположительно применили в Солсбери, состояло на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО.