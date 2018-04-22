Бобслеистка Сергеева обвинила главу ФМБА Уйбу в клевете

Российская бобслеистка Надежда Сергеева, дисквалифицированная на Олимпийских играх в Южной Корее из-за обнаружения в ее анализах допинга, раскритиковала главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимира Уйбу, заявившего, что мама спортсменки дала ей запрещенный препарат.

"Мама переживает эту ситуацию даже сильнее, чем я. Если не брать детство, она никогда мне не давала ни одной таблетки, даже от головной боли. Это смешно обсуждать: я взрослый человек, мне 30 лет, много лет профессиональная спортсменка, перед Олимпиадой я даже домой не ездила", — цитирует Сергееву "Спорт-экспресс".

Спортсменка заявила, что возмущена словами Владимира Уйбы. "Какое право имеет человек давать интервью, где нет обо мне вообще ни слова правды? Меня убивают, например, слова, что триметазидин был мне необходим. Якобы у меня так все плохо с сердцем, что я еле до Пхенчхана доползла", — добавила бобслеистка.

Также она сообщила, что у нее было медицинское разрешение на участие в Олимпийских играх в Южной Корее. Теперь же Надежда боится, что Федеральное медико-биологическое агентство не допустит ее до соревнований.

Ранее глава ФМБА Владимир Уйба заявил, что у бобслеистки обнаружили заболевание сердца и она не была допущена до Олимпиады. Однако из-за "безалаберности" Минспорта Сергеева оказалась в Южной Корее.