Тема:

Отравление Скрипаля 56 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
22 апреля 201818:02 Александр Хабаров

Новая версия: Скрипалей отравил красивый и безжалостный "агент ФСБ"

Лондон, уничтожая улики своей недавней затеи, похитив Срипалей и спрятав их неизвестно где, уже переключается на новую антироссийскую провокацию. Мол, Россия, вот-вот на Англию нападет в Интернете. Значит, на Россию нужно напасть в Интернете раньше. Сюжет свежий. И тоже на пару разыгран с американцами. Как одну антироссийскую затею сменяет другая?

Вокруг парка в центре Солсбери появились заборы. Видимо, для большей надежности. Хотя и раньше к месту, где обнаружили Скрипалей, нельзя было подойти. Город готовят к масштабной дезинфекции, которую проведут в тех местах, где 4 марта побывал бывший полковник. Жителей Солсбери предупредили, что кое-где могут оставаться сгустки страшной отравы, которую нужно выявить и устранить.

До этого предлагали пройти проверку на возможное заражение всем тем, кто ел и пил в то злополучное воскресенье рядом с бывшим полковником. Но поскольку пострадавших в итоге только трое — полицейский и Скрипали — то все эти заборы выглядят так, как будто британские власти в этом деле пытаются законопатить каждую щель. И не только в Солсбери.

До сих пор российским дипломатам не дают встретиться с гражданкой России Юлией Скрипаль. От ее имени делает заявления Scotland Yard, утверждая, что Юлия видеть представителей России не хочет.

За полтора месяца с начала этой истории российское посольство отправило в британский МИД свыше тридцати нот. В них содержатся около 50 вопросов. В ответ — тишина. 23 апреля истекает десятидневный срок, в течение которого британское правительство обязано ответить на требование России предоставить подробную информацию об инциденте в Солсбери. Запрос был направлен через Организацию по запрещению химического оружия.

В официальном Лондоне исходят из того, что есть точка зрения правительства Великобритании, а других не существует. Здесь угрожают прекратить вещание российского телеканала Russia Today. Британский медиарегулятор Ofcom не скрывает, что это напрямую связано с так называемым делом Скрипалей.

"После событий в Солсбери мы наблюдаем значительное увеличение числа программ на канале RT, которые, как мы считаем, требуют расследования, поскольку, возможно, нарушают кодекс вещания медиарегулятора Ofcom. О результатах расследования мы расскажем в ближайшее время. В соответствии с нашими прямыми обязанностями мы рассмотрим все относящиеся к делу новые обстоятельства и тогда решим о будущей лицензии на вещание", — говорится в заявлении Ofcom.

Ofcom утверждает, что телеканал мог нарушить принцип беспристрастности и насчитал семь эпизодов, по которым будет проведено расследование.

В список подозреваемых попал ветеран британской политики Джордж Гэллоуэй, который ведет на российском канале программу под названием "Спутник". Гэллуоэй не первый раз конфликтует с правительством Великобритании. Он выступал против вторжения в Ирак, разжигания войны в Ливии и вмешательства в сирийский конфликт.

- У вас огромный опыт в политике. Вы помните времена Советского Союза и, конечно же, период холодной войны. Можете ли вы сравнить нынешнее состояние дел между Москвой и Лондоном с холодной войной или нет?

- Сегодня все намного хуже, чем в те времена, если, конечно, исключить Карибский кризис 1962 года. И даже тогда мы все равно как-то не верили в то, что возможна настоящая война между нашей страной и Советским Союзом. Но когда Великобритания приготовилась к нанесению удара по Сирии под полностью надуманным предлогом, я подумал, что и в самом деле может дойти до войны. У меня пятеро детей, и я провел бессонную ночь, переживая за то, что с ними будет, — признался Гэллуоэй.

Британские и американские спецслужбы обвинили Россию в подготовке кибератак на страны Запада. Подданных Ее Величества пугали тем, что русские хакеры взяли под контроль едва ли не каждый дом, где проведен Интернет. "Путин взламывает дома британцев", — пугала читателей газета Daily Mail. Подняв шум, военные начали выбивать бюджет под формирование спецподразделений по противодействию киберугрозам.

В британском парламенте тоже появился свой спецназ, точнее специальная группа, которая сосредоточится на анализе российского вмешательства в выборы и дезинформации. Группа объединяет парламентские комитеты, отвечающие за оборону и безопасность, а возглавил ее бывший разведчик консерватор Том Тагендхет. Он уже отметился тем, что после Солсбери первым делом потребовал закрыть Russia Today.

"Если они действительно воспользуются моментом и закроют телеканал RT, это будет означать конец свободе слова, мнений и даже британской демократии в целом. Так можно дойти и до авторитаризма", — уверен Джордж Гэллоуэй.

Вместо информации о расследовании инцидента в Солсбери — очередные вбросы. Еженедельник Sunday People утверждает, что британские спецслужбы установили имя главного подозреваемого в покушении на Сергея Скрипаля. Издание пишет, что это некий секретный агент ФСБ под псевдонимом Гордон. Для пущей убедительности публикуется даже фотография предполагаемого отравителя, сделанная в 80-х годах. Лицо при этом полностью закрыто. Фотографию передал газете перебежчик Борис Карпичков. Этот бывший сотрудник КГБ Латвии сбежал на Запад больше 20 лет назад. После инцидента в Солсбери Карпичков тут же заявил, что опасается за свою жизнь. Теперь он заявляет, что сообщил полиции все, что знает о таинственном Гордоне, который якобы был его подчиненным.

"Он был очень умным, образованным, амбициозным и безжалостным человеком, — сказал Кирпичков. — Он был красивым, представительным и быстро мог завоевать доверие незнакомца".

Таблоид The Daily Telegraph утверждает, что полиция и спецслужбы уже идентифицировали главных подозреваемых, проанализировав списки авиапассажиров, прилетавших и вылетавших из страны в начале марта.

"Власти Великобритании полагают, что полковник Скрипаль, двойной русский агент, работавший на Великобританию, был отравлен в своем доме группой наемников от Кремля. Они полили дверную ручку нервно-паралитическим веществом "Новичок", — пишет издание.

"Ну, скажите, как можно полить отравой дверную ручку, чтобы она там продержалась хоть сколько-нибудь?! Да еще в день, когда идет дождь?! Да весь яд тут же смоет водой! И как можно поверить в то, что это был чистый "Новичок"? Если это так, то Скрипали бы умерли, как и многие другие люди в Солсбери. Но на самом деле никого там даже не стошнило. Единственные жертвы — это два породистых кота Скрипалей и две морские свинки. Они погибли от жажды и голода. Пока несчастные животные умирали взаперти, возле дома снаружи круглосуточно дежурили полицейские. Если по всей Англии поискать тех, кто еще верит в предложенную правительством историю отравления в Солсбери, то вряд ли соберем столько людей, чтобы заполнить маленькую площадь", — отметил Джордж Гэллоуэй.

Scotland Yard, естественно, ничего не комментирует, перекладывая на газеты распространение слухов. Уже было сказано, что расследование затягивается на месяцы. Очищать Солсбери от якобы оставшейся неизвестно где отравы собираются вообще до Рождества, так что за это время успеет появиться немало новых версий. Для британских властей главное, чтобы все они были с обвинительным антироссийским уклоном.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

18:34

Дамаск снова атакован

18:11

Смертельное ДТП на трассе М10: в автобусе были паломники

17:21

ДТП с автобусом под Тверью: один пассажир погиб, 13 пострадали

17:04

Число убитых игиловским смертником увеличилось до 57

16:59

Возросло число жертв "вафельного убийцы"

16:59

Под Тверью перевернулся автобус

15:56

Ополченцы засекли снайперов из Литвы и Грузии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Смертельное ДТП на трассе М10: в автобусе были паломники

Смертельное ДТП на трассе М10: в автобусе были паломники

37 минут назад
Путин разгадал план Запада как минимум полтора месяца назад

Путин разгадал план Запада как минимум полтора месяца назад

2 часа назад
ZDF признал химатаку в Думе фальшивкой

ZDF признал химатаку в Думе фальшивкой

5 часов назад
Возросло число жертв "вафельного убийцы"

Возросло число жертв "вафельного убийцы"

1 час назад
Новая версия: Скрипалей отравил красивый и безжалостный "агент ФСБ"

Новая версия: Скрипалей отравил красивый и безжалостный "агент ФСБ"

56 минут назад
Макрон сделал Путину комплимент

Макрон сделал Путину комплимент

1 час назад
Хорошую партию допустили до выборов

Хорошую партию допустили до выборов

48 минут назад
Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

16.04.2018 08:35
Роскомнадзор заблокировал айпишники "Гугла" из-за "Телеграма"

Роскомнадзор заблокировал айпишники "Гугла" из-за "Телеграма"

4 часа назад
Нину Дорошину похоронят 24-го на Пятницком кладбище

Нину Дорошину похоронят 24-го на Пятницком кладбище

4 часа назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

19.04.2018 08:43
Дамаск снова атакован

Дамаск снова атакован

18 минут назад
Дубль Мусы принес ЦСКА победу над "Краснодаром"

Дубль Мусы принес ЦСКА победу над "Краснодаром"

27 минут назад
Франция хочет создать новую Сирию

Франция хочет создать новую Сирию

35 минут назад
Натовцев обвинили в военных преступлениях в Донбассе

Натовцев обвинили в военных преступлениях в Донбассе

46 минут назад
Сборная России проиграла чехам, заняв последнее место на этапе Евротура

Сборная России проиграла чехам, заняв последнее место на этапе Евротура

59 минут назад
В Ереване задержаны 232 демонстранта

В Ереване задержаны 232 демонстранта

59 минут назад
Порошенко похвастался модифицированным "Скифом"

Порошенко похвастался модифицированным "Скифом"

1 час назад
Надаль победил в Монако, сохранив звание первой ракетки мира

Надаль победил в Монако, сохранив звание первой ракетки мира

1 час назад
Тегеран не примет атомное соглашение с американскими поправками

Тегеран не примет атомное соглашение с американскими поправками

1 час назад
МВФ: испанцы стали богаче итальянцев

МВФ: испанцы стали богаче итальянцев

1 час назад
Очевидцы запечатлели на видео возгорание небоскреба в Дубае

Очевидцы запечатлели на видео возгорание небоскреба в Дубае

1 час назад
Число убитых игиловским смертником увеличилось до 57

Число убитых игиловским смертником увеличилось до 57

1 час назад
Буйные туристы проломили голову официанту в центре Праги. Видео

Буйные туристы проломили голову официанту в центре Праги. Видео

2 часа назад
Сербия получила четыре белорусских МиГа

Сербия получила четыре белорусских МиГа

2 часа назад
Трамп заявил, что уступок Киму не делал

Трамп заявил, что уступок Киму не делал

2 часа назад
Задержаны организаторы прогитлеровского концерта в Польше

Задержаны организаторы прогитлеровского концерта в Польше

2 часа назад
В Саратове появились памятник и сквер Табакова

В Саратове появились памятник и сквер Табакова

2 часа назад
Ополченцы засекли снайперов из Литвы и Грузии

Ополченцы засекли снайперов из Литвы и Грузии

2 часа назад
Дзюба забил "Зениту", добыв ничью для "Арсенала"

Дзюба забил "Зениту", добыв ничью для "Арсенала"

3 часа назад
СДПГ возглавила Андреа Налес

СДПГ возглавила Андреа Налес

3 часа назад
Верн Тройер топил депрессию в алкоголе

Верн Тройер топил депрессию в алкоголе

3 часа назад
Ураган повалил в Москве более тысячи деревьев

Ураган повалил в Москве более тысячи деревьев

3 часа назад
Захарова рассказала о провале русофобских грузинских СМИ

Захарова рассказала о провале русофобских грузинских СМИ

3 часа назад
Немецкая оппозиция хочет видеть Россию на саммите G7

Немецкая оппозиция хочет видеть Россию на саммите G7

5 часов назад
Турция считает США угрозой, а доклад Госдепа - безответственным

Турция считает США угрозой, а доклад Госдепа - безответственным

5 часов назад
Богачи продают загородные дома, чтобы переехать в Москву

Богачи продают загородные дома, чтобы переехать в Москву

5 часов назад
На собственном опыте: журналисты выяснили, как черные риелторы лишают жилья

На собственном опыте: журналисты выяснили, как черные риелторы лишают жилья

6 часов назад
Рекламируя паспорт, Порошенко перепутал Украину с Грузией

Рекламируя паспорт, Порошенко перепутал Украину с Грузией

6 часов назад
Россия и США отказали Всемирному банку в докапитализации

Россия и США отказали Всемирному банку в докапитализации

6 часов назад
Эстонец с украинцем подрались после спора о России

Эстонец с украинцем подрались после спора о России

10 часов назад
Госдеп США требует, чтобы Киев поднял цены на газ для населения

Госдеп США требует, чтобы Киев поднял цены на газ для населения

11 часов назад
Пентагон хочет оставить авианосец "Гарри Трумэн" у берегов Сирии

Пентагон хочет оставить авианосец "Гарри Трумэн" у берегов Сирии

14 часов назад
Козловский рассказал, как снимал "Тренера"

Козловский рассказал, как снимал "Тренера"

21.04.2018 13:05
Посчитали-прослезились: замена лобового стекла на Genesis G90

Посчитали-прослезились: замена лобового стекла на Genesis G90

20.04.2018 21:37
Привет, Джорджи: девочка до смерти напугала маму Свинкой Пеппой

Привет, Джорджи: девочка до смерти напугала маму Свинкой Пеппой

2 часа назад
Китайская версия Siri научится распознавать эмоции

Китайская версия Siri научится распознавать эмоции

5 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 21 апреля 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 21 апреля 2018 года

21.04.2018 16:51
Программа "Индустрия кино" от 21 апреля 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 21 апреля 2018 года

21.04.2018 02:23
210
Дом музыки приглашает на фламенко-шоу "Пять чувств"

Дом музыки приглашает на фламенко-шоу "Пять чувств"

20.04.2018 22:20
"Бенефис на двоих": Ефим Шифрин и Алексей Колган приглашают на ироничный спектакль

"Бенефис на двоих": Ефим Шифрин и Алексей Колган приглашают на ироничный спектакль

20.04.2018 19:18
10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят

10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят

20.04.2018 09:42