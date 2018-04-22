Новая версия: Скрипалей отравил красивый и безжалостный "агент ФСБ"

Лондон, уничтожая улики своей недавней затеи, похитив Срипалей и спрятав их неизвестно где, уже переключается на новую антироссийскую провокацию. Мол, Россия, вот-вот на Англию нападет в Интернете. Значит, на Россию нужно напасть в Интернете раньше. Сюжет свежий. И тоже на пару разыгран с американцами. Как одну антироссийскую затею сменяет другая?

Вокруг парка в центре Солсбери появились заборы. Видимо, для большей надежности. Хотя и раньше к месту, где обнаружили Скрипалей, нельзя было подойти. Город готовят к масштабной дезинфекции, которую проведут в тех местах, где 4 марта побывал бывший полковник. Жителей Солсбери предупредили, что кое-где могут оставаться сгустки страшной отравы, которую нужно выявить и устранить.

До этого предлагали пройти проверку на возможное заражение всем тем, кто ел и пил в то злополучное воскресенье рядом с бывшим полковником. Но поскольку пострадавших в итоге только трое — полицейский и Скрипали — то все эти заборы выглядят так, как будто британские власти в этом деле пытаются законопатить каждую щель. И не только в Солсбери.

До сих пор российским дипломатам не дают встретиться с гражданкой России Юлией Скрипаль. От ее имени делает заявления Scotland Yard, утверждая, что Юлия видеть представителей России не хочет.

За полтора месяца с начала этой истории российское посольство отправило в британский МИД свыше тридцати нот. В них содержатся около 50 вопросов. В ответ — тишина. 23 апреля истекает десятидневный срок, в течение которого британское правительство обязано ответить на требование России предоставить подробную информацию об инциденте в Солсбери. Запрос был направлен через Организацию по запрещению химического оружия.

В официальном Лондоне исходят из того, что есть точка зрения правительства Великобритании, а других не существует. Здесь угрожают прекратить вещание российского телеканала Russia Today. Британский медиарегулятор Ofcom не скрывает, что это напрямую связано с так называемым делом Скрипалей.

"После событий в Солсбери мы наблюдаем значительное увеличение числа программ на канале RT, которые, как мы считаем, требуют расследования, поскольку, возможно, нарушают кодекс вещания медиарегулятора Ofcom. О результатах расследования мы расскажем в ближайшее время. В соответствии с нашими прямыми обязанностями мы рассмотрим все относящиеся к делу новые обстоятельства и тогда решим о будущей лицензии на вещание", — говорится в заявлении Ofcom.

Ofcom утверждает, что телеканал мог нарушить принцип беспристрастности и насчитал семь эпизодов, по которым будет проведено расследование.

В список подозреваемых попал ветеран британской политики Джордж Гэллоуэй, который ведет на российском канале программу под названием "Спутник". Гэллуоэй не первый раз конфликтует с правительством Великобритании. Он выступал против вторжения в Ирак, разжигания войны в Ливии и вмешательства в сирийский конфликт.

- У вас огромный опыт в политике. Вы помните времена Советского Союза и, конечно же, период холодной войны. Можете ли вы сравнить нынешнее состояние дел между Москвой и Лондоном с холодной войной или нет?

- Сегодня все намного хуже, чем в те времена, если, конечно, исключить Карибский кризис 1962 года. И даже тогда мы все равно как-то не верили в то, что возможна настоящая война между нашей страной и Советским Союзом. Но когда Великобритания приготовилась к нанесению удара по Сирии под полностью надуманным предлогом, я подумал, что и в самом деле может дойти до войны. У меня пятеро детей, и я провел бессонную ночь, переживая за то, что с ними будет, — признался Гэллуоэй.

Британские и американские спецслужбы обвинили Россию в подготовке кибератак на страны Запада. Подданных Ее Величества пугали тем, что русские хакеры взяли под контроль едва ли не каждый дом, где проведен Интернет. "Путин взламывает дома британцев", — пугала читателей газета Daily Mail. Подняв шум, военные начали выбивать бюджет под формирование спецподразделений по противодействию киберугрозам.

В британском парламенте тоже появился свой спецназ, точнее специальная группа, которая сосредоточится на анализе российского вмешательства в выборы и дезинформации. Группа объединяет парламентские комитеты, отвечающие за оборону и безопасность, а возглавил ее бывший разведчик консерватор Том Тагендхет. Он уже отметился тем, что после Солсбери первым делом потребовал закрыть Russia Today.

"Если они действительно воспользуются моментом и закроют телеканал RT, это будет означать конец свободе слова, мнений и даже британской демократии в целом. Так можно дойти и до авторитаризма", — уверен Джордж Гэллоуэй.

Вместо информации о расследовании инцидента в Солсбери — очередные вбросы. Еженедельник Sunday People утверждает, что британские спецслужбы установили имя главного подозреваемого в покушении на Сергея Скрипаля. Издание пишет, что это некий секретный агент ФСБ под псевдонимом Гордон. Для пущей убедительности публикуется даже фотография предполагаемого отравителя, сделанная в 80-х годах. Лицо при этом полностью закрыто. Фотографию передал газете перебежчик Борис Карпичков. Этот бывший сотрудник КГБ Латвии сбежал на Запад больше 20 лет назад. После инцидента в Солсбери Карпичков тут же заявил, что опасается за свою жизнь. Теперь он заявляет, что сообщил полиции все, что знает о таинственном Гордоне, который якобы был его подчиненным.

"Он был очень умным, образованным, амбициозным и безжалостным человеком, — сказал Кирпичков. — Он был красивым, представительным и быстро мог завоевать доверие незнакомца".

Таблоид The Daily Telegraph утверждает, что полиция и спецслужбы уже идентифицировали главных подозреваемых, проанализировав списки авиапассажиров, прилетавших и вылетавших из страны в начале марта.

"Власти Великобритании полагают, что полковник Скрипаль, двойной русский агент, работавший на Великобританию, был отравлен в своем доме группой наемников от Кремля. Они полили дверную ручку нервно-паралитическим веществом "Новичок", — пишет издание.

"Ну, скажите, как можно полить отравой дверную ручку, чтобы она там продержалась хоть сколько-нибудь?! Да еще в день, когда идет дождь?! Да весь яд тут же смоет водой! И как можно поверить в то, что это был чистый "Новичок"? Если это так, то Скрипали бы умерли, как и многие другие люди в Солсбери. Но на самом деле никого там даже не стошнило. Единственные жертвы — это два породистых кота Скрипалей и две морские свинки. Они погибли от жажды и голода. Пока несчастные животные умирали взаперти, возле дома снаружи круглосуточно дежурили полицейские. Если по всей Англии поискать тех, кто еще верит в предложенную правительством историю отравления в Солсбери, то вряд ли соберем столько людей, чтобы заполнить маленькую площадь", — отметил Джордж Гэллоуэй.

Scotland Yard, естественно, ничего не комментирует, перекладывая на газеты распространение слухов. Уже было сказано, что расследование затягивается на месяцы. Очищать Солсбери от якобы оставшейся неизвестно где отравы собираются вообще до Рождества, так что за это время успеет появиться немало новых версий. Для британских властей главное, чтобы все они были с обвинительным антироссийским уклоном.