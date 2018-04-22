Оппозиция в Армении не сдается: дорога к армяно-грузинской границе перекрыта

Полиция Армении отпустила большую часть задержанных оппозиционеров. Из 290 человек 228 отпустили, составив акты об административных нарушениях. Также полиция направила материалы в органы для предварительной проверки о возможном участии в совершении преступлений, передает ТАСС.

По сообщению "Интерфакс", участники митингов вечером перекрыли дорогу к армяно-грузинской границе в селе Баграташен. Парализовано движение автобусов, грузовых и легковых автомобилей через таможенно-пропускной пункт Баграташен (Армения) — Садахло (Грузия).

По заявлению Службы доходов Минфина Грузии, таможенно-пропускной пункт "Садахло" работает в обычном режиме, передвижение же автотранспорта через ТПП вызвано проблемами, возникшими на армянской стороне.

С 13 апреля в Ереване и ряде городов республики происходят многотысячные акции протеста против утверждения Сержа Саргсяна на посту премьер-министра Армении.