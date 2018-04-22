Трамп посмеялся над экспертами, которые советуют ему, как договориться с КНДР

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посмеялся над экспертами, дающими ему советы на тему того, как договориться с Корейской Народно-Демократической Республикой. Об этом глава США написал в своем Twitter в воскресенье, 22 апреля.

Трамп подчеркнул, что забавно наблюдать, как эксперты, которые не смогли заключить сделку с КНДР, теперь учат его, как надо это делать.

8 марта текущего года стало известно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал Дональду Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение касательно проведения встречи, и президент США его принял. Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в мае или июне текущего года, напоминает ТАСС.