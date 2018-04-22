В Москве задержаны десятки человек, протестовавших против назначения Саргсяна премьером Армении

Правоохранители Москвы задержали несколько десятков участников акции протеста против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром Армении, прошедшей во дворе Кафедрального собора Армянской церкви в столице. Такие данные СМИ сообщил в воскресенье, 22 апреля информированный источник.

Агентство "Интерфакс" уточняет, что на акцию против назначения Саргсяна премьером Армении на Олимпийском проспекте в Москве пришли десятки активистов.