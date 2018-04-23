Полиция США: стрелок из Нэшвилла пока на свободе и вооружен

Правоохранители США подозревают, что мужчина который утроил стрельбу у кафе в городе Нэшвилл, все еще находится на свободе, причем с оружием. Об этом сообщило издание Tennessean.

Ранее в СМИ появилась информация, что четыре человека погибли в результате стрельбы у кафе сети Waffle House неподалеку от города Нэшвилл (штат Теннесси, США). Полиции удалось установить личность стрелявшего. Это 29-летний Трэвис Рейнкинг. Стрелявший был голым, хотя на улице было около плюс 18 градусов. Злоумышленник скрылся с места происшествия, его объявили в розыск.

Представитель полиции Дон Аарон заявил, что в настоящее время Рейнкинг может находиться на свободе с двумя видами оружия.

В 2017 году Рейнкинг был задержан за нахождение в запретной зоне рядом с Белым домом. Тогда у него изъяли четыре вида огнестрельного оружия (в том числе винтовку АR-15), напоминает РИА Новости. По предварительным данным, именно из этой винтовки Рейнкинг стрелял в людей у кафе 22 апреля.

После задержания Рейнкинга в 2017 году оружие отдали отцу мужчины, позднее он вернул его сыну. В процессе обысков дома у Рейнкинга в воскресенье правоохранителям не удалось обнаружить два из четырех видов оружия.