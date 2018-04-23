Южная Корея выключила громкоговорители на границе с КНДР

Южная Корея приостанавливает работу громкоговорителей на границе с КНДР на время межкорейского саммита. Об этом сообщает агентство Yonhap. Агитационное вещание прекратится уже сегодня, 23 апреля.

В Сеуле пояснили: этот шаг направлен на создание атмосферы для мирных переговоров. Межкорейский саммит состоится 27 апреля, напоминает телеканал "Россия 24". Ожидается, что лидеры обеих стран обсудят ядерное разоружение КНДР и нормализацию отношений.

Громкоговорители на границе с КНДР работают с 1963 года. Причем первой их установила Южная Корея. Пхеньян предпринял аналогичные меры. В 2015 году страны договорились прекратить агитацию. Но уже через год Сеул возобновил вещание после ядерных испытаний КНДР.