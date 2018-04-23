Российские теннисисты улучшили позиции в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленный рейтинг организации. Сразу четыре российских теннисиста улучшили свои позиции. Лучший из россиян Андрей Рублев поднялся с 33-го на 31-е место. Лишь Михаил Южный опустился в рейтинге на три строчки.

Всего в первую сотню рейтинга попали пять теннисистов из России: Андрей Рублев (33-е место, 1417 очков), Карен Хачанов (37-е, 1300), Даниил Медведев (49-е, 1019), Евгений Донской (86-е, 673) и Михаил Южный (100-е, 610).

Возглавляет рейтинг испанец Рафэль Надаль (8770 очков), победивший накануне в турнире Monte-Carlo Masters. Следом за ним идет швейцарец Роджер Федерер (8670). Тройку лучших замыкает Александр Зверев из Германии (5195), потеснивший с третьего места хорвата Марина Чилича (4985).