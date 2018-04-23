Мария Шарапова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова сумела подняться на одну строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Теперь она занимает 41-е место. Позиции остальных россиянок не претерпели изменений. Лучшей из наших по-прежнему остается Дарья Касаткина.

На данный момент она занимает 14-е место, набрав 2570 очков. За ней расположились Анастасия Павлюченкова (27-е, 1700), Светлана Кузнецова (28-е, 1613), Екатерина Макарова (32-е, 1380), Мария Шарапова (41-е, 1257), Елена Веснина (43-е, 1175) и Наталья Вихлянцева (82-е, 764).

Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп (8140 очков). Второй идет датчанка Каролина Возняцки (6790). Испанка Гарбинье Мугуруса сохранила третье место (6065).