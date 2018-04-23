Я ошибся: премьер Армении ушел в отставку

В понедельник премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку, передает РИА Новости. "Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян был прав. Я ошибся. У ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", — цитирует Саргсяна пресс-служба главы кабмина.

Как сообщалось ранее, 13 апреля начались акции против избрания Саргсяна премьером Армении.

Серж Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвинила его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране.

17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Однако парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина, несмотря на протесты.

Ранее вступили в силу изменения в конституцию, по которым премьер-министр будет обладать самыми широкими полномочиями.