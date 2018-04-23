Старообрядцы со всех уголков съехались в Москву на праздник
В Москву в эти дни со всего мира съехались представители старообрядческой церкви. Верующие отмечают годовщину подписания важного для себя указа о даровании религиозных свобод. В 1905 году Николай II этим документом фактически отменил почти двухвековое преследование старообрядцев.
В кафедральном соборе на Рогожском поют особый молебен — в честь указа Николая II о даровании религиозных свобод. Так уж вышло, что больше 100 лет назад подписание документа, который по сути легализовал все церковные службы так называемых старообрядцев, совпало с большим христианским праздником — Днем жен-мироносиц. Ученицы Христа спешили к гробу Господню с миром — пахучим маслом. Им первым явился воскресший Спаситель.
"Традиция этого праздника идет со времен тех самых жен-мироносиц, которые впервые воскликнули "Христос Воскресе". И мы таким образом поздравляем наших дорогих женщин, матерей, бабушек и всех лиц прекрасного женского пола с этим праздником", — говорит Даниил Солонников, хорист Покровского кафедрального собора на Рогожском.
В главном соборе старообрядцев почти все, как при Екатерине II — именно она дала разрешение на его строительство. Иконопись, кажется, не тронута временем. А паникадило — огромная люстра — как и много лет назад озаряет зал исключительно светом свечей. Их зажигают и гасят вручную. Для этого есть специальная, многометровая лестница. Высокий купол усиливает голоса. Все молитвы — о мире и согласии.
"На Руси никогда легких времен и не было. Мы знаем, что история всегда испытывала. Сейчас свои трудности, но всегда люди в трудностях обращались к Господу, особенно православные, русские люди. Дай Бог по этой традиции, мы все вместе, в любви, в согласии, всегда прославляли Бога", — рассказывает митрополит Корнилий, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви.
Мужчины на службу ходят в черных кафтанах, а женщины в платках, повязанных особым способом. Каждому празднику — свой цвет головного убора. В этот день принято надевать белый. Основу рисунка берут из древних образцов, но ни один не похож на другой.
"Меня вдохновила одна очень близкая по духу девушка, прекрасный человек. Она очень любит сирень. Она мне очень вдохновенно рассказала о ней, мы посидели, и вот этот платок создавался почти полгода", — объясняет Мила Пряхина.
Покупатели сбивают цены, продавцы нахваливают свой товар. Все, как и сотни лет назад. Дамы примеряют расшитые вручную сарафаны, дети угощаются знаменитыми псковскими пряниками. Ремесленники со всех уголков страны целый год готовятся к этой ярмарке.
Русские народные свистульки, посуда, выполненная по старинной технологии, оружие — и деревянное для детских забав, и совсем не игрушечные сабли с кинжалами. Эта ярмарка — настоящее путешествие во времени.
Старообрядцы из стран СНГ, Европы, Америки, Туниса и даже Африки. В этот день многие из них съехались в Москву. Закончился праздник концертом хоров.
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