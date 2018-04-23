Следователи назначили новые экспертизы по делу о смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет назначил новое расследование по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова. Решено провести дополнительные судебно-медицинские экспертизы. Они должны дать ответы сразу на несколько вопросов, поставленных следователями.

"В настоящее время по уголовным делам проводятся две комплексные судебно-медицинские экспертизы, заключения которых дадут ответы на ряд вопросов, которые поставили следователи перед экспертами, в том числе о причине смерти, а также о том, имелась ли возможность избежать трагических последствий, если бы персонал реабилитационного центра изначально отреагировал на первое сообщение Марьянова о плохом самочувствии и вызвал бы скорую помощь своевременно", — сообщила ТАСС Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года. Он проходил лечение в реабилитационном центре "Феникс". Следственный комитет установил, что артисту вводили сильнодействующие, опасные препараты. При этом никто из персонала не выяснил, имеются ли у пациента противопоказания. И когда ему стало плохо, долго не вызывали скорую помощь. В отношении директора центра возбуждено уголовное дело, но обвинение пока не предъявлено.