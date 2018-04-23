Ультиматум "РусАлу": США снимут санкции, если Дерипаска уйдет

Минфин США озвучил отсрочку по санкциям в отношении "РусАла". Американские предприниматели и инвесторы должны свернуть сотрудничество с компанией до конца октября, на пять месяцев позже, чем говорили ранее. Более того, Вашингтон предложил Олегу Дерипаске отказаться от контроля над компанией, чтобы снять с нее санкции. Что за торг вокруг алюминия?

Передышка до конца октября. Приходите с прошением, рассмотрим. Минфин США фактически озвучил "РусАлу" ультиматум: хотите выйти из санкционного списка — соблюдайте условия.

В заявлении министерства финансов США приводится цитата главы ведомства о том, что "РусАл" попал в немилость из-за собственника — Олега Дерипаски, и Вашингтон совершенно не собирался трогать трудолюбивых сотрудников этой компании и дочерних предприятий.

Соответствующее управление министерства финансов по контролю за иностранными активами считает: если обстоятельства включения в список изменятся, то и санкционную метку можно снять.

Дедлайн на завершение контрактов с "РусАлом" отложили. Раньше граждане США должны были закрыть такую деятельность к 5 июня, теперь — к 23 октября.

Генеральная лицензия 14 разрешает представителям США участвовать в определённых сделках, связанных со свёртыванием или поддержкой бизнеса объединённой компании "РусАл" и её дочерних структур до 23 октября 2018 года.

Как утверждает Вашингтон, "РусАл" уже связался с ведомством, чтобы обсудить выход из санкционного списка, но о содержании запроса ничего не сообщается. Так что никто не говорит, что по призыву Вашингтона господин Дерипаска сразу откажется от компании.

"Они не просто будут требовать отказа Дерипаски, а, скажем, передачи актива под контроль какого-нибудь международного холдинга. Цель – фактически поставить санкционный объект под внешнее управление. Под управление, в данному случае, США. Это колоссальная новация, у этого далеко идущие последствия. Из этого надо исходить", — считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

В России "РусАлу" обещают оказать помощь. Непонятно пока, в какой форме. Что касается гипотез о национализации алюминиевого гиганта, российский Минфин такую идею сейчас не рассматривает.

"Думаю, что мы до таких мер не дойдем. Думаю, что мы с "РусАлом" выработаем вместе шаги, которые позволят получить необходимые ликвидные ресурсы для продолжения работы компании, с одной стороны. С другой стороны, государство может помочь с реализацией той продукции, которую производит не только "РусАл", но и другие компании. Над этим в правительстве предметно работают", — сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Акции "РусАла" сразу подскочили на 15 процентов, реагируя на новости. Потом сохраняли рост в районе 13 процентов. Во "Внешэкономбанке", который обладает небольшим пакетом акций компании, предлагают еще понаблюдать за ситуацией.

"Всегда после таких событий происходит паника, которая, наверное, не несет в себе каких-то позитивных решений. Никаких особых рисков у нас в связи с этим пакетом нет, поэтому он не такой большой был, во-первых. Во-вторых, все-таки понятно, что было бы хорошо, если бы он рос, а не падал, это очевидно, но если такая ситуация – она такая есть, поэтому, что называется, поживем – увидим. Возможно, ситуация будет лучше, чем она сейчас", — заявил председатель "Внешэкономбанка" Сергей Горьков.

Цены на алюминий переломили кривую: от роста перешли к падению. Минус 7-8 процентов в понедельник. Bloomberg указывает, что это максимальное дневное падение за последние 7 лет. Ведь в начале апреля из-за давления на "РусАл" цены выросли на треть.

"Накат на господ Дерипаску и иже с ним связан в первую очередь с переделом собственности. Это ничто иное, как рейдерский захват. Только не внутригосударственный, а межгосударственный. Лишение западных инвесторов и западных потребителей достаточно большой доли алюминия и титана связано с тем, что их промышленность может просто встать. В первую очередь, речь идет об авиастроении. С этой точки зрения американцы ничего просто так не делают", — полагает директор Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев.

Показательно, что спрос на алюминий в мире только растет. Китай сокращает производство, а лёгкий металл востребован и в автомобильной промышленности, и в авиастроении. Так что это не санкции, а настоящий торг: спустя две недели после введения мер США начинают ставить условия.