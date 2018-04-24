"Большая семерка" грозит России новыми санкциями

В совместном заявлении глав МИД стран "большой семерки" и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини говорится, что из-за ситуации в Донбассе G7 может ввести в отношении России новые санкции.

"Длительность экономических санкций, связанных с ситуацией в Донбассе, зависит от полного выполнения Россией минских соглашений. Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если РФ действительно выполнит свои обязательства. Но мы также готовы принять дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России", — отмечается в итоговом коммюнике встречи глав МИД стран "Большой семерки" в Торонто.

Главы внешнеполитических ведомств отметили, что G7 полностью поддерживает Украину и выступает за ее территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, передает ТАСС. Также министры осудили ситуацию с правами человека в Крыму.

Также в документе констатируется, что главы МИД стран "Большой семерки" — Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Японии и США, — а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвали Россию предоставить информацию о нервно-паралитическом веществе, которым, якобы, были отравлены в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В заявлении подчеркивается, что страны Группы семи разделяют позицию Великобритании, обвинившей Россию в причастности к инциденту, и придерживаются мнения, что не существует другого альтернативного объяснения этих событий.