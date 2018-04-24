Москву не устроили ответы Лондона по делу Скрипаля

В постпредстве РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что Москву не устраивают ответы Лондона на вопросы российской стороны относительно ситуации вокруг отравления экс-полковника РГУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА Новости.

Ответы от Великобритании в диппредставительстве получили накануне вечером. "Полученные накануне от британской стороны материалы нас не устраивают. Нам, безусловно, понадобится время для более детального анализа. Первое впечатление — британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали", — пояснили в российской дипмиссии.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 13 апреля заявил, что Москва через Технический секретариат ОЗХО потребовала от Лондона полного сотрудничества по расследованию инцидента в Солсбери и в течение 10 дней ждет ответа.

4 марта в английском городе Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия, что стало причиной крупного международного скандала. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. В Москве это категорически отрицают.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что пострадавшие отравлены нервнопаралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. Между тем, в Москве напомнили, что все химоружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.