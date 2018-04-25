"Талибан" объявил начало весеннего наступления на "американских оккупантов"

В Афганистане боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) объявили о начале весеннего наступления. В качестве приоритетных целей указаны "убийство и захват американских оккупантов и их сторонников". При этом террористы предупреждают, что намерены использовать новую изощренную тактику, передает "Интерфакс".

В последние месяцы ситуация в Афганистане заметно ухудшилась. Талибы, держащие под своим контролем значительную территорию в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города.

В МИД России ранее выражали озабоченность ростом террористической активности боевиков движения в различных частях Афганистана.