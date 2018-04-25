Одного из создателей яда "Новичок" случайно сбила машина в Анапе

Один из бывших разработчиков отравляющих веществ Владимир Углев попал под машину в Анапе. ДТП произошло 24 апреля, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, пожилой местный житель на автомобиле не успел затормозить перед переходившим дорогу Углевым и сбил его. Пострадавший был госпитализирован с травмами ноги и головы.

Его жизни ничего не угрожают, врачи оценивают причиненный Углеву вред как легкий.

Журналистка Наталья Геворкян, лично осведомленная об этом происшествии, сообщила, что Углев уже сегодня планирует выписаться из больницы и не драматизирует ситуацию.

Дорожное происшествие официально зарегистрировано и оформлено. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности водителя транспортного средства, совершившего наезд на пешехода.

Ранее Владимир Углев дал несколько интервью в связи с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Власти Британии настаивали, что их отравили ядом "Новичок", который производился в СССР, и к этому "приложила руку" Москва. Россия все обвинения отвергла, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Позднее Углев в интервью BBC заявил, что доказать виновность России в этом преступлении вряд ли возможно.

"Вы никогда не докажете вину России. Это можно сделать, только если вы найдете конкретную емкость, которая содержала конкретное отравляющее вещество", — сказал ученый.

При этом он не исключил, что при отравлении Скрипалей могли быть использованы именно образцы вещества, с которыми он сам в свое время работал.

"Если судить по высокой степени чистоты образцов, они могли бы быть из той партии, которая была произведена лично мной. Это вещество длительного хранения, у него буквально нет срока годности", — сказал химик.

Отвечая на вопрос, почему Скрипалям удалось выжить после контакта с таким высокотоксичным веществом, Углев заявил, что в Солсбери, вероятно, была использована "маленькая доза, близкая к пороговому уровню".