Оппозиция потребовала "капитуляции" правящей партии Армении

Оппозиция требует "полной и безоговорочной капитуляции" правящей Республиканской партии (РПА). Об этом на площади Республики заявил лидер протестного движения, депутат парламента Никол Пашинян. По его словам, к движению оппозиции 25 апреля примкнули несколько полицейских.

Лидер оппозиции сообщил, что должен удалиться на два часа, чтобы передать сторонникам важную информацию. Как отмечает ТАСС, демонстранты остаются на площади Республики и ждут своего лидера.

Между тем, временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян лично опроверг сведения о своей отставке. Ранее сведения оппозиционных политиков об отставке и.о. премьера опроверг также пресс-секретарь премьера Армении Арам Араратян.

25 апреля в Ереване и других городах Армении продолжились оппозиционные митинги и шествия. В понедельник премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку под давлением массовых выступлений оппозиции по всей стране.