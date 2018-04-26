В Армении возобновились акции гражданского неповиновения

В Армении возобновились оппозиционные шествия, передает ТАСС. В Ереване демонстранты перекрыли несколько центральных улиц и требуют избрать Никола Пашиняна премьер-министром.

Участники акции перекрыли автомобильный мост на севере столицы Армении и ждут появления лидера оппозиции. На месте присутствует полиция, но в происходящее не вмешивается, сообщает РИА Новости.

По данным местных СМИ, шествия оппозиции и акции гражданского неповиновения проходят в нескольких городах страны: Гюмри, Ванадзоре, Арташате, Маралике.

Акции против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна в Армении начались 13 апреля. 23 апреля Саргсян подал в отставку.