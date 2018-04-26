Армен Джигарханян находится в коме

В Москве актер и режиссер Армен Джигарханян госпитализирован с инфарктом. Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, сейчас он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Это уже третья госпитализация актера с начала года.

По данным "Интерфакса", состояние 82-летнего актера оценивается как средней тяжести.

Скандал вокруг бывших супругов Джигарханяна и Виталины Цыбалюк-Романовской тянется уже более полугода. Актер обвинил жену в воровстве и подал на развод. Ей предъявлено обвинение по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Следствие полагает, что Цымбалюк-Романовская распространяла в прессе сведения о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его согласия.