Оппозиция начала автопробег из Еревана в Гюмри

В Ереване стартовал автопробег армянских оппозиционных сил. Возглавляет его лидер движения Никол Пашинян. Путь займет около двух дней и завершится в городе Гюмри, втором крупнейшем населенном пункте страны, где состоится митинг.

Как сообщает агентство РИА Новости, на выезде из столицы стоят сторонники оппозиции, которые скандируют имя "Никол".

Напомним, 23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку после массовых акций протеста. Оппозиция обвиняла его в неэффективном управлении. После этого Никол Пашинян объявил о желании возглавить правительство страны. Причем лидер движения пригрозил еще большими антиправительственными выступлениями, если его не изберут.