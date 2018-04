Трамп подумывает встретиться с Кимом на границе двух Корей

Дональд Трамп задумался, подойдет ли "Дом мира" на границе двух корейских государств для встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, где ранее прошел саммит корейских лидеров. Президент назвал это место более представительным, важным и надежным, чем территория третьей стороны.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!