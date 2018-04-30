Макрон высказался за тесный контакт с Путиным

Президенты России и Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин высказали общее намерение сохранять договоренности по иранской ядерной программе, достигнутые в 2015 году. Об этом, передает ТАСС, сообщили в Елисейском дворце по итогам состоявшегося ранее телефонного разговора двух президентов.

Сообщается, что Эммануэль Макрон высказался за начало обсуждения проблем контроля над ядерной деятельностью Ирана после 2025 года и его баллистической программой. Обсуждение должно идти в тесном контакте с Россией и другими постоянными членами Совета Безопасности ООН, европейскими и региональными державами. В разговоре Путина и Макрона также шла речь о ситуации в Сирии и Йемене.

Иран никогда не должен обладать ядерным оружием — от этого зависит международная и региональная стабильность. Такое сообщение разместил в "Твиттере" сам Эммануэль Макрон, прикрепив краткое видео первых секунд беседы с Владимиром Путиным.

Телефонный разговор с Владимиром Путиным, для нового обсуждения состояния дел. Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. От этого зависят стабильность региона и международная безопасность. Мы работаем над этим, как мы должны поработать и для справедливого мира в Сирии. https://t.co/eqHTq39x2F — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 30 апреля 2018 г.



Тем временем в Тегеране надеются, что президент США Дональд Трамп "образумится" и не станет выходить из ядерной сделки с Ираном. Об этом, передает РИА Новости, заявил глава Организации атомной энергетики Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи. По его словам, в случае выхода США из ядерной сделки Иран технически способен вернуться к уровню обогащения урана, достигнутому до подписания в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Сейчас возможностей для этого, по словам Салехи, намного больше, и "это не блеф". "Надеюсь, что мы никогда не придем к этой ситуации, и господин Трамп и его правительство образумятся и не станут причинять беспокойство и головную боль ни нам, ни другим", — цитирует его слова агентство Tasnim.

Историческое соглашение об урегулировании проблемы иранского атома было достигнуто Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) 14 июля 2015 года. Выполнение принятого тогда СВПД снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит, останутся ли США участником СВПД. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский президент обязан каждые 90 дней продлевать либо не продлевать режим снятия санкций с Исламской Республики.