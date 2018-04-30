Евросоюз: у Израиля нет доказательств нарушения Ираном ядерной сделки

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини прокомментировала заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о продолжении Ираном военной ядерной программы. По ее словам, на данный момент у Израиля нет аргументов о нарушении Ираном своих обязательств.

"К тому же сделка была предпринята именно потому, что между сторонами не было доверия, иначе мы бы не потребовали, чтобы была заключена ядерная сделка", — подчеркнула она.

Она отметила, что детали заявления еще нужно оценить, и в первую очередь нужно получить оценку МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), потому что это "единственная беспристрастная международная организация", которая отвечает за мониторинг ядерных обязательств Ирана, сообщает РИА Новости.

Тем временем министр иностранных дел Ирана заявил, что обвинения Израиля в существовании у Тегерана секретной военно-ядерной программы были "старыми обвинениями", которые в прошлом рассматривались МАГАТЭ. А заместитель главы иранского МИД назвал заявление Нетаньяху "детским нелепым шоу".

Ранее Биньямин Нетаньяху рассказал, что в распоряжение Израиля попал архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы.

Президент России и премьер-министр Израиля обсудили по телефону эту ситуацию. Владимир Путин подтвердил позицию России: план, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами.